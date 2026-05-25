एक्शन मोड में शुभेन्दु सरकार, बंगाल में फर्जी पहचान के सहारे 14 साल से रह रहा बांग्लादेशी कपल गिरफ्तार

जगाचा पुलिस स्टेशन ने बाद में कपल को देश में गैर-कानूनी एंट्री और बिना इजाज़त रहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उनके खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को हावड़ा में न्यू कलेक्टर बिल्डिंग में एक हाई-लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद, मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया कि अगर हावड़ा स्टेशन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, तो उन्हें सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को सौंप दिया जाए।