‘भागने पर मजबूर किया गया’, फाल्टा में BJP की जीत के बाद TMC सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने ECI पर उठाए सवाल

Abhishek Banerjee on ECI: फाल्टा विधानसभा सीट पर BJP की बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि रिपोलिंग की मतगणना के दौरान कई गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने कहा कि TMC के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और कार्यकर्ताओं को डराकर वहां से भागने पर मजबूर किया गया।