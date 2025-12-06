6 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

Bank Holiday: अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे बैंक, जानें किस-किस दिन रहेगी छुट्टी?

Bank Holiday: आरबीआई हर साल छुट्टियों की सूची जारी करता है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य-विशिष्ट और साप्ताहिक अवकाश शामिल होते हैं। दिसंबर 2025 में कुल 18 बैंक छुट्टियां निर्धारित हैं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 06, 2025

बैंक हॉलिडे (File Photo)

Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार अगले हफ्ते (8 से 14 दिसंबर 2025) देशभर के अधिकांश बैंकों में चार दिनों की छुट्टी रहेगी। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी के साथ-साथ केरल और मेघालय में स्थानीय त्योहारों व चुनावों के कारण दो अतिरिक्त छुट्टियां शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ब्रांच की स्थानीय टाइमिंग चेक कर लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।

RBI की छुट्टियों पर नजर: दिसंबर में कुल 18 अवकाश

RBI हर साल छुट्टियों की सूची जारी करता है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य-विशिष्ट और साप्ताहिक अवकाश शामिल होते हैं। दिसंबर 2025 में कुल 18 बैंक छुट्टियां निर्धारित हैं, जिनमें 25 दिसंबर को क्रिसमस पर पूरे देश में बंदी प्रमुख है। हालांकि, अधिकांश छुट्टियां क्षेत्रीय होती हैं, जैसे स्थानीय त्योहार या चुनाव। RBI के नियमों के मुताबिक, सभी बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इससे ग्राहकों को पहले से योजना बनाने का मौका मिलता है।

अगले हफ्ते की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अगले हफ्ते की बंदी का विवरण इस प्रकार है:

9 दिसंबर 2025 (मंगलवार): केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जनरल इलेक्शंस 2025 के कारण छुट्टी। बाकी देश में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार): मेघालय की राजधानी शिलांग में पा तोगन नेंगमिन्जा संगमा की पुण्यतिथि पर अवकाश। अन्य राज्यों में बैंक कार्यरत रहेंगे।

13 दिसंबर 2025 (शनिवार): पूरे देश में महीने का दूसरा शनिवार होने से बंदी। RBI के दिशानिर्देशों के तहत कोई वित्तीय लेन-देन नहीं होगा।

14 दिसंबर 2025 (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के कारण राष्ट्रव्यापी बंदी।

इन दिनों के अलावा, हफ्ते के अन्य दिनों (8, 10 और 11 दिसंबर) में बैंक सामान्य समय पर खुले रहेंगे।

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह: पहले से करें तैयारी

बैंकिंग सेवाओं पर असर न पड़े, इसलिए ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स या एटीएम का अधिक उपयोग करें। विशेष रूप से केरल और मेघालय के निवासियों को स्थानीय ब्रांच से संपर्क कर पुष्टि करनी चाहिए। RBI की वेबसाइट पर राज्यवार छुट्टियों की पूरी लिस्ट उपलब्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी छुट्टियां आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते चलन से असर कम हो रहा है।
दिसंबर के अंत तक क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां भी आने वाली हैं, इसलिए ग्राहक अपनी वित्तीय योजनाएं पहले से तय कर लें।

खबर शेयर करें:

