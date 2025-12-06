Viral Video: 52 साल की 50% लकवाग्रस्त महिला ने अपने बुलंद इरादों से दुनिया को सिखा दिया जीना, जानिए पूरी कहानी

52 साल की 50% लकवाग्रस्त महिला का प्रेरणादायक वीडियो वायरल
Delivery Woman: आपने कई प्रेरणादायक कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी बिल्कुल अलग है। बहुत कम लोग होंगे जो गर्व से कहें कि “मैं डिलीवरी का काम करता/करती हूँ।” ऐसी ही एक कहानी है 52 वर्षीय वीणा देवी की, जो इस उम्र में भी डिलीवरी लेडी का काम कर रही हैं। यह वीडियो बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो में एक महिला वीणा देवी से प्रेरणादायक बातचीत करती दिख रही हैं। वीणा देवी अपने खुशमिजाज अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने न सिर्फ अपना प्रेरणादायक व्यक्तित्व दिखाया, बल्कि अपनी खुद्दारी भी जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि आपकी मदद कैसे की जाए, तो उनका जवाब था, “बस ऐसे ही मदद करते रहिए,” यानी “आप ऑर्डर करते रहिए।”
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ढेरों प्रतिक्रियाएँ आईं। लोगों ने उनके साहस की तारीफ की और उनके जुनून से प्रेरणा ली। इस शारीरिक स्थिति में भी चेहरे पर मुस्कान लिए काम करने को लोग “साहसी महिला” का दर्जा दे रहे हैं।
वीडियो में साफ दिखता है कि वीणा देवी 50% पैरालाइज्ड (लकवाग्रस्त) हैं। उन्होंने खुलकर बताया कि पिछले साल जून से लगातार डिलीवरी का काम कर रही हैं। लकवे की हालत में स्टिक के सहारे स्कूटी चलाते हुए डिलीवरी करती हैं। जिस स्थिति में लोग टूट जाते हैं, उस स्थिति में भी वह विनम्रता और मुस्कान के साथ अपना काम कर रही हैं।
वीणा देवी का वीडियो देखकर मलाइका अरोड़ा भी भावुक हो गईं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'आज मैंने एक 52 साल की डिलीवरी लेडी को देखा… 50% पैरालाइज्ड, फिर भी मुस्कुरा रही थीं और पूरे जोश के साथ काम कर रही थीं। उस पल मुझे एहसास हुआ – कुछ लोग सिर्फ जीते नहीं, हर दिन लड़ते हैं। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया… सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन दिया।'
वीडियो रिकॉर्ड करने वाली महिला ने कैमरा अपनी ओर घुमाया और लोगों से कहा कि हमें छोटी-छोटी चुनौतियों की शिकायत बंद कर देनी चाहिए। वीणा देवी से प्रेरणा लेकर हमें जीवन के असली मूल्यों को समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जीवन वास्तव में कितना अनमोल है।
