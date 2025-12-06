Viral Video: 52 साल की 50% लकवाग्रस्त महिला ने अपने बुलंद इरादों से दुनिया को सिखा दिया जीना, जानिए पूरी कहानी

Delivery Woman: आपने कई प्रेरणादायक कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी बिल्कुल अलग है। बहुत कम लोग होंगे जो गर्व से कहें कि “मैं डिलीवरी का काम करता/करती हूँ।” ऐसी ही एक कहानी है 52 वर्षीय वीणा देवी की, जो इस उम्र में भी डिलीवरी लेडी का काम कर रही हैं। यह वीडियो बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो में एक महिला वीणा देवी से प्रेरणादायक बातचीत करती दिख रही हैं। वीणा देवी अपने खुशमिजाज अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने न सिर्फ अपना प्रेरणादायक व्यक्तित्व दिखाया, बल्कि अपनी खुद्दारी भी जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि आपकी मदद कैसे की जाए, तो उनका जवाब था, “बस ऐसे ही मदद करते रहिए,” यानी “आप ऑर्डर करते रहिए।”