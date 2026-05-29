बंगाल बॉर्डर फेंसिंग विवाद पर मिथुन चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया, बांग्लादेश के जवानों को दी साफ चेतावनी

Mithun Chakraborty on Border Fencing: पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने सीमा पर कंटीले तार लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसी दौरान बीच में वहां से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) की आपत्तियों की खबर सामने आई थी। इसी पर बीजेपी के नेता और मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवार्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने बांग्लादेश के जवानों को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि यदि सीमा सुरक्षा से संबंधित काम में बाधा डाली जाएगी तो उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे।