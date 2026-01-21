‘नागरिकता साबित करने के लिए हर बार उपस्थित रहूंगा’, SIR विवाद पर मोहम्मद शमी की दो टूक

सुनवाई के दौरान मोहम्मद शमी और उनके भाई ने पहचान के प्रमाण के तौर पर अपने पासपोर्ट जमा कराए। करीब 15 मिनट चली प्रक्रिया के बाद बाहर निकले शमी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। चुनाव अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया बेहद पेशेवर तरीके से संभाली। मैं पिछले 25 साल से यहीं रह रहा हूं। अगर फिर बुलाया गया, तो दोबारा भी आऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा।”