बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा: डिवाइडर से टकराकर पलटी कार को बस ने मारी टक्कर, 5 की मौत

कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में शनिवार देर रात तुमकुरु रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बस से टक्कर में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार रात करीब 11:30 बजे हुआ, जब तुमकुरु से बेंगलुरु की ओर जा रही एक कार कथित तौर पर डिवाइडर से टकरा गई और विपरीत लेन में जाकर पलट गई। उसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार KSRTC बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया।