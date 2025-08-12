जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मंजूर, जांच के लिए लोकसभा स्पीकर ने बनाई 3 सदस्यों की कमिटी

बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दी थी, जिसमें चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करार करने का अनुरोध किया गया था। इस रिपोर्ट में वर्मा को कदाचार का दोषी माना गया था।