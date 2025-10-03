Bihar: सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए BJP का ‘मास्टरप्लान’ तैयार, सीट शेयरिंग को लेकर भी सामने आई अहम जानकारी

माना जा रहा है कि इस बार कई विधायक और मंत्रियों के रवैये से भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत के दौरान भाजपा के एक बड़े नेता ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा कि विभिन्न वर्गों के लिए लागू की गई नई योजनाओं से भले ही एनडीए को थोड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन मौजूदा विधायकों के प्रति लोगों की नाराजगी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।