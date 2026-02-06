बिहार चुनाव रद्द करने की जन सुराज की मांग खारिज, SC ने कहा- आप हार गए, इसलिए क्या चुनाव ही रद्द कर दें

सुनवाई के दौरान CJI ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “हम इस तरह सीधे नोटिस जारी नहीं कर सकते। इसके लिए एक तय प्रक्रिया होती है। यह तो एक संयुक्त (कॉम्पोज़िट) चुनाव याचिका है। सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव हार गए, आप कहते हैं कि पूरे चुनाव को ही रद्द कर दिया जाए। यह उस राजनीतिक दल का कैसा नजरिया है जो चुनाव में सब कुछ हारने के बाद यहां आ जाता है?”