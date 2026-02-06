6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद हिंसा: चूराचांदपुर में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, आज बंद का आह्वान

मणिपुर के चुराचांदपुर में नेमचा किपगेन के बीजेपी उपमुख्यमंत्री बनने के विरोध में प्रदर्शन और हिंसा। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 06, 2026

Manipur

मणिपुर हिंसा - (प्रतीकात्मक तस्वीर- ANI)

मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद गुरुवार की शाम कूकी बहुल चूराचांदपुर में हिंसा भड़क गई। विधायक नेमचा किपगेन के बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में उप-मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुईं। अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शनकारी तुइबोंग बाजार के पास एकत्रित हुए और टायर सहित फेंके गए कचरे के ढेर में आग लगा दी। इस दौरान उन्होंने किपगेन के खिलाफ नारे भी लगाए।

हालात तब और बिगड़ गए जब सुरक्षाबलों ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने कम संख्या में तैनात सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में दो लोग हल्की चोटों के साथ घायल हुए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और इसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बलों को रवाना किया गया है। किपगेन के उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बुधवार शाम से ही तनाव बढ़ रहा था। कई समूहों ने कूकी बहुल चूराचांदपुर जिले में शुक्रवार को “पूर्ण बंद” का आह्वान किया है।

गौरतलब है कि भाजपा के युमनाम खेमेंचंद सिंह बुधवार को मणिपुर की पुनर्स्थापित एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। कूकी विधायक नेमचा किपगेन और नागा विधायक लॉसी दीको उपमुख्यमंत्री बनाए गए। यह बहु-जातीय राज्य में साझा शासन की नई पहल को दर्शाता है, जो मणिपुर में मीज़ी और कूकी समुदायों के बीच संघर्ष से जूझ रहा है। मई 2023 में मणिपुर में मीजी और कूकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा हुई थी। लगातार अशांति के चलते, पिछले साल फरवरी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

ये भी पढ़ें

एक साथ दो-दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट
राष्ट्रीय
IMD issues yellow alert for rain in Delhi-NCR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Feb 2026 07:55 am

Published on:

06 Feb 2026 07:52 am

Hindi News / National News / मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद हिंसा: चूराचांदपुर में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, आज बंद का आह्वान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.