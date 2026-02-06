मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद हिंसा: चूराचांदपुर में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, आज बंद का आह्वान

गौरतलब है कि भाजपा के युमनाम खेमेंचंद सिंह बुधवार को मणिपुर की पुनर्स्थापित एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। कूकी विधायक नेमचा किपगेन और नागा विधायक लॉसी दीको उपमुख्यमंत्री बनाए गए। यह बहु-जातीय राज्य में साझा शासन की नई पहल को दर्शाता है, जो मणिपुर में मीज़ी और कूकी समुदायों के बीच संघर्ष से जूझ रहा है। मई 2023 में मणिपुर में मीजी और कूकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा हुई थी। लगातार अशांति के चलते, पिछले साल फरवरी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।