कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री? अमित शाह ने कर दिया स्पष्ट

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बार चुनाव में एनडीए को जीत मिलती है तो बिहार को अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह सवाल सभी के मन में चल रहा है। फिलहाल एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रहा है। ​बिहार का अगला सीएम कौन होगा इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है।