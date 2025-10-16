Patrika LogoSwitch to English

कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री? अमित शाह ने कर दिया स्पष्ट

Bihar Assembly Elections: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछली बार जेडीयू को कम सीटे मिली थी, इसके बावजूद हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने कहा कि अभी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 16, 2025

Home Minister Amit Shah

गृह मंत्री अमित शाह-फाइल फोटो

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बार चुनाव में एनडीए को जीत मिलती है तो बिहार को अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह सवाल सभी के मन में चल रहा है। फिलहाल एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रहा है। ​बिहार का अगला सीएम कौन होगा इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है।

विधायक दल ही तय करेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री

गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टूडे ग्रुप से बात करते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है। शाह ने कहा कि पिछली बार जेडीयू को कम सीटे मिली थी, इसके बावजूद हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने कहा कि अभी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है।

आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला

अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार पर केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा विश्वास है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू) को लेकर राजनीति कर रही है।

तेजस्वी के नौकरी के दावे पर शाह पलटवार

तेजस्वी यादव के नौकरी देने के दावों पर शाह ने कहा कि वे सफेद झूठ बोल रहे हैं। परिवार के हर सदस्य को नौकरी देना संभव नहीं है। सवाल उठाते हुए अमित शाह ने कहा है कि इतने सारे लोगों को नौकरी देने के बाद पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी को इसका जवाब देना चाहिए।

243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में होगा मतदान

बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। जेडीयू को पिछले हफ्तों में कई झटके लग चुके हैं, जैसे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक बीमा भारती का आरजेडी में जाना। वहीं, आरजेडी को भी कुछ विधायकों के जेडीयू में शामिल होने से नुकसान हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पर दलबदल पर रोक है, लेकिन टिकट विवाद ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। 

Published on:

16 Oct 2025 10:09 pm

Hindi News / National News / कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री? अमित शाह ने कर दिया स्पष्ट

