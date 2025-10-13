Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले- आज शाम आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीट शेयरिंग तय होने के बाद कहा कि हम पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जानिए कब आ रही है बीजेपी की पहली लिस्ट

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 13, 2025

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर NDA में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो गई है। अब सबकी नजर प्रत्याशियों की सूची पर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Bihar BJP President Dilip Jaiswal) ने कहा कि हमलोग सोमवार की शाम से प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत करेंगे।

चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

जायसवाल ने कहा कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि हम पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हमलोगों ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की। अब हमलोग आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू करेंगे।
उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि कोई भी सहयोगी नाराज नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में जाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने सीट बंटवारे पर संतोष जताते हुए कहा, "नीति सही हो, नियत सही हो और नेतृत्व सक्षम हो तो सही समय पर निर्णय होता है।"

NDA पूरी तरह से कंफर्टेबल

‎उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे इसकी चर्चा होगी कि कहां से कौन प्रत्याशी और कौन पार्टी लड़ेगी, इसकी भी जल्द घोषणा की जाएगी। ‎‎उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार की जनता के हित मे निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी। बिहार के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। ‎ ‎

जदयू-बीजेपी 101-101 सीटों पर लड़ेगी

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / National News / बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले- आज शाम आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बाप-बेटे ने अश्लील वीडियो बना नाबालिग लड़की को किया ब्लैकमेल, फिर बारी-बारी किया रेप

West Bengal Crime
राष्ट्रीय

TVK Karur Stampede Case: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को सौंपा गया जांच का जिम्मा

Vijay Karur Rally Stampede
राष्ट्रीय

व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचे लालू, IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय, कहा- ‘टेंडर प्रक्रिया में दिया था दखल’

राष्ट्रीय

RJD को बड़ा झटका, लालू-तेजस्वी के दिल्ली जाते ही 2 कद्दावर विधायकों ने छोड़ दी पार्टी, जानें कौन हैं वो?

राष्ट्रीय

शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका, चार पीढियों के साथ के बाद भाजपा में शामिल होने जा रहे जगदीप सिंह चीमा

Jagdeep Singh Cheema
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.