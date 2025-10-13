बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले- आज शाम आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर NDA में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो गई है। अब सबकी नजर प्रत्याशियों की सूची पर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Bihar BJP President Dilip Jaiswal) ने कहा कि हमलोग सोमवार की शाम से प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत करेंगे।
जायसवाल ने कहा कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि हम पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हमलोगों ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की। अब हमलोग आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू करेंगे।
उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि कोई भी सहयोगी नाराज नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में जाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने सीट बंटवारे पर संतोष जताते हुए कहा, "नीति सही हो, नियत सही हो और नेतृत्व सक्षम हो तो सही समय पर निर्णय होता है।"
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे इसकी चर्चा होगी कि कहां से कौन प्रत्याशी और कौन पार्टी लड़ेगी, इसकी भी जल्द घोषणा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार की जनता के हित मे निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी। बिहार के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाएगी।
उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।
