बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले- आज शाम आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

जायसवाल ने कहा कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि हम पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हमलोगों ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की। अब हमलोग आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू करेंगे।

उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि कोई भी सहयोगी नाराज नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में जाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने सीट बंटवारे पर संतोष जताते हुए कहा, "नीति सही हो, नियत सही हो और नेतृत्व सक्षम हो तो सही समय पर निर्णय होता है।"