बिहार चुनाव 2025: क्या नीतीश के बेटे निशांत लड़ेंगे विधानसभा इलेक्शन? JDU कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से हलचल तेज

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के चुनाव लड़ने की एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। राजधानी पटना में जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर नजर आया है। इस पोस्टर में लिखा हुआ था- कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। इस पोस्टर के सामने के आने के बाद सियासी गलियारों में निशांत को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब निशांत को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस तरह की मांग की हो, इससे पहले भी इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं।
बता दें कि राजनीति में आने की अटकलों को लेकर निशांत ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि निशांत पहले ही स्पष्ट कर चुके हं कि उनका उद्देश्य अपने पिता नीतीश कुमार को एक बार फिर बिहार का सीएम बनवाना है। इसके अलावा उन्होंने NDA से अपील की कि नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए चेहरा घोषित किया जाए।
जदयू कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर के बाद प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है। क्या निशांत कुमार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या निशांत को लेकर जेडीयू प्लान- B लेकर चल रही है? दरअसल, पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि जदयू की कमान अब निशांत कुमार के हाथ में होनी चाहिए। उनको लगता है यदि निशांत पार्टी की बागड़ोर संभालेंगे तो नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत हो सकती है।
बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की वकालत भी हो गई है। उपेंद्र कुशवाह ने निशांत को राजनीति में लाने की बात कही थी। इसके अलावा पार्टी के कई नेताओं ने भी कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी निशांत को राजनीति में आने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि यदि निशांत राजनीति में आते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे।
पार्टी निशांत को लेकर दो धड़ों में बंटी हुई है। दरअसल, एक वर्ग चाहता है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, जिससे पार्टी को एक नया चेहरा मिल जाएगा। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और पारिवारिक विरासत दोनों का फायदा मिलेगा। वहीं दूसरा वर्ग मानता है कि निशांत की गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि चुनावी मैदान में उतरने के लिए पर्याप्त नहीं है।