बिहार चुनाव 2025: क्या नीतीश के बेटे निशांत लड़ेंगे विधानसभा इलेक्शन? JDU कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से हलचल तेज

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के चुनाव लड़ने की एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। राजधानी पटना में जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर नजर आया है। इस पोस्टर में लिखा हुआ था- कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। इस पोस्टर के सामने के आने के बाद सियासी गलियारों में निशांत को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब निशांत को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस तरह की मांग की हो, इससे पहले भी इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं।