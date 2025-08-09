बिहार में इस बार बने नए समीकरण, जानें किन पार्टियों के आने से लड़ाई हुई दिलचस्प

भले ही दोनों गठबंधन की तरफ से अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई हो, लेकिन माथापच्ची का विषय जरूर है। दरअसल, प्रत्येक दल चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। इसके लिए लड़ाई भी शुरू हो गई है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे है। उन्होंने तेजस्वी यादव से 60 सीटें मांगी है और इसके अलावा सरकार में आने पर डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस, भाकपा माले और अन्य पार्टियां भी है। इन सबके बीच सीट बंटवारा कैसा करना है यह भी तेजस्वी के लिए चिंता का विषय है। दूसरी तरफ NDA में भी इसी तरह की माथापच्ची है। चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहते है जिससे उनका वर्चस्व बने।