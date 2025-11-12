Patrika LogoSwitch to English

Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

Axis My India Exit Poll: एक्सिस माय इंडिया ने बुधवार को एग्जिट पोल जारी किए है। इस एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को प्रदेश की जनता का सबसे पसंदीदा सीएम बताया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 12, 2025

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम (Photo-IANS)

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद मंगलवार शाम से एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है। हालांकि एक्सिस माय इंडिया ने बुधवार को अपना एग्जिट पोल जारी किया है। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। भले ही एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है, लेकिन पसंदीदा मुख्यमंत्री के मामले में नीतीश कुमार पिछड़ गए है।

सबसे पसंदीदा सीएम कौन

एक्सिस माय इंडिया के जारी एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव को 34 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है। जबकि सीएम नीतीश कुमार को 22 प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते है।

पीके को भी लगा झटका

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को महज 4 प्रतिशत लोग बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहते है। दरअसल, बिहार में पीके की पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अनुमान जताया जा रहा था कि इस बार जन सुराज पार्टी अपना प्रभाव दिखा सकती है। लेकिन एग्जिट पोल में PK का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है।

चिराग और सम्राट चौधरी को कितने लोगों ने किया पसंद

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पासवान को 5 प्रतिशत लोग बिहार के अगले सीएम के रूप में देखना चाहते है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 2 प्रतिशत लोग पसंद करते है।

बता दें कि इस एग्जिट पोल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी नाम है। 2 प्रतिशत लोग लालू को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते है। हालांकि एक्सिस माय इंडिया के इस एग्जिट पोल में 14 प्रतिशत लोग बीजेपी के कोई भी प्रत्याशी को सीएम के रूप में देखना चाहते है। वहीं 3 प्रतिशत लोग कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को प्रदेश का अगला सीएम चाहते है।

