Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद मंगलवार शाम से एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है। हालांकि एक्सिस माय इंडिया ने बुधवार को अपना एग्जिट पोल जारी किया है। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। भले ही एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है, लेकिन पसंदीदा मुख्यमंत्री के मामले में नीतीश कुमार पिछड़ गए है।