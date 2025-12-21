बिहार हिजाब विवाद में आया नया मोड़, अपने ही मंत्री के बयान से पार्टी ने झाड़ा पल्ला

Bihar Hizab Controversy: बिहार में सीएम नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब उतारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नुसरत ने बिहार में नौकरी ज्वाइन नहीं की है। वहीं इस मामले में झारखंड में भी सियासत तेज हो गई है। जेएमएम सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने नुसरत को तीन लाख मासिक वेतन पर नौकरी देने का ऑफर दिया था। लेकिन जेएमएम ने मंत्री इरफान अंसारी के बयान से किनारा कर लिया है।