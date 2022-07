बिहार ने सड़क निर्माण में बनाया रिकॉर्ड, 98 घंटे में बना दी 38 किलोमीटर रोड

बिहार राष्ट्रीय उच्च पथ भारतमाला योजना सड़क निर्माण परियोजना के तहत 98 घंटे में 38 किलोमीटर की सिंगल लेन सड़क का निर्माण कराकर अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कराया है।

बिहार के रोहतास जिला में राष्ट्रीय उच्च पथ भारतमाला योजना सड़क निर्माण परियोजना के तहत सड़क बनाने का एक रिकॉर्ड बनाया गया है। 98 घंटे में 38 किलोमीटर की सिंगल लेन सड़क का निर्माण कर बिहार ने अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कराया है। रोहतास के कोचस के पड़रिया से कैमूर जिला के मोहनिया तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया। सड़क का निर्माण आधुनिक तरीके से युद्ध स्तर पर किया गया।

Bihar made a record in road construction, 38 Km road was built in just 98 hours