Bihar News: पुलिस की नौकरी लगते ही पति को भूल गयी पत्नी, पहचानने से किया इंकार, न्याय के लिए दर-दर भटक रहा पीड़ित

पति ने कहा कि बिहार पुलिस से जॉइनिंग लेटर आया तो वह पैसों की मांग करने लगी। उसने अपनी पत्नी के लिए 14 से 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जब वो चली गई और वह उससे मिलने गया तो उसकी पत्नी ने उसे पहचानने से ही इंकार कर दिया।

बिहार के सहरसा में पुलिस में नौकरी लगने के बाद एक पत्नी ने पति को छोड़ दिया। इस मामले में सहरसा निवासी मिथुन ने पुलिस अधीक्षक (SP) को आवेदन दिया है। अपने आवेदन में मिथुन कुमार ने लिखा है कि वो और उसकी पत्नी एक साथ पुलिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे। इस दौरान दोनों को प्यार हुआ, फिर परिवार की मंजूरी पाकर दोनों ने 5 मई 2021 में शादी कर ली थी। मगर इसके बाद पत्नी की जैसे ही नौकरी लगी तो उसने साथ में रहने से इंकार कर दिया।

Wife refused to recognize husband after got job in Bihar police in Saharsa