PM नरेंद्र मोदी की हत्या की रची जा रही थी साजिश, आरोपी ने CIA से किया था संपर्क

फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है या नहीं। पुलिस साइबर एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल पूरे मामले ने इलाके के साथ-साथ देशभर में हलचल मचा दी है।