राज्य सभा चुनाव में अपनी पार्टी को दिया था धोखा, 6 विधायकों पर तगड़ा एक्शन

बीजेडी की प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि जांच में यह पाया गया कि जिन विधायकों पर कार्रवाई हुई है, वे राज्य सभा के हालिया चुनाव में क्रॉस-वोटिंग सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया जाता है।