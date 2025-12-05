बीजेपी का ‘मिशन बंगाल’: ममता को हराने के लिए आज से शुरू होगा अभियान, एक महीने में होंगी 13,000 रैलियाँ

बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के 'बंगाल मिशन' के तहत पार्टी पूरे महीने राज्य में 13,000 रैलियाँ करेगी, जो 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेंगी। ये रैलियाँ ग्रामीण और शहरी इलाकों में आयोजित होंगी। बीजेपी ममता और पार्टी के सदस्यों पर व्यक्तिगत हमले करने के बजाय भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और वंशवाद जैसे मुद्दों पर टीएमसी को निशाना बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या और बांग्लादेश के घुसपैठियों के मुद्दे पर भी टीएमसी को घेरेगी। इसके लिए पार्टी ने राज्य के सभी बूथों पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने का फैसला लिया है।