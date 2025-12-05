बीजेपी का ‘मिशन बंगाल’: ममता को हराने के लिए आज से शुरू होगा अभियान, एक महीने में होंगी 13,000 रैलियाँ

BJP Flags (Representational Photo)
बीजेपी (BJP) ने इस साल हुए चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया और पार्टी इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना चाहेगी। अगले साल पश्चिम बंगाल (West Bengal) और असम (Assam) में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का शासन है और बीजेपी उन्हें हराकर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करने वाली है। ऐसे में बीजेपी ने अपने 'मिशन बंगाल' (Mission Bengal) को तेज़ कर दिया है।
बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास मज़बूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने हाल ही में बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की और बंगाल चुनाव के लिए तैयारियों को तेज़ करते हुए टीएमसी की नाकामियों पर फोकस करने की सलाह दी थी। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने कमर कस ली है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव अभियान के लिए तैयारियों को बढ़ा दिया है।
बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के 'बंगाल मिशन' के तहत पार्टी पूरे महीने राज्य में 13,000 रैलियाँ करेगी, जो 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेंगी। ये रैलियाँ ग्रामीण और शहरी इलाकों में आयोजित होंगी। बीजेपी ममता और पार्टी के सदस्यों पर व्यक्तिगत हमले करने के बजाय भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और वंशवाद जैसे मुद्दों पर टीएमसी को निशाना बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या और बांग्लादेश के घुसपैठियों के मुद्दे पर भी टीएमसी को घेरेगी। इसके लिए पार्टी ने राज्य के सभी बूथों पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने का फैसला लिया है।
बंगाल चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी भी राज्य में रैलियाँ कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव अभियान के तहत पीएम मोदी राज्य में 7 चुनावी रैलियाँ कर सकते हैं।
