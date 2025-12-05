5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बीजेपी का ‘मिशन बंगाल’: ममता को हराने के लिए आज से शुरू होगा अभियान, एक महीने में होंगी 13,000 रैलियाँ

BJP's 'Mission Bengal': पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने 'मिशन बंगाल' को तेज़ कर दिया है। आज से पार्टी अपना बड़ा अभियान शुरू कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 05, 2025

BJP Flags

BJP Flags (Representational Photo)

बीजेपी (BJP) ने इस साल हुए चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया और पार्टी इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना चाहेगी। अगले साल पश्चिम बंगाल (West Bengal) और असम (Assam) में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का शासन है और बीजेपी उन्हें हराकर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करने वाली है। ऐसे में बीजेपी ने अपने 'मिशन बंगाल' (Mission Bengal) को तेज़ कर दिया है।

बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास मज़बूत

बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास मज़बूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने हाल ही में बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की और बंगाल चुनाव के लिए तैयारियों को तेज़ करते हुए टीएमसी की नाकामियों पर फोकस करने की सलाह दी थी। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने कमर कस ली है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव अभियान के लिए तैयारियों को बढ़ा दिया है।

क्या है बीजेपी की योजना?

बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के 'बंगाल मिशन' के तहत पार्टी पूरे महीने राज्य में 13,000 रैलियाँ करेगी, जो 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेंगी। ये रैलियाँ ग्रामीण और शहरी इलाकों में आयोजित होंगी। बीजेपी ममता और पार्टी के सदस्यों पर व्यक्तिगत हमले करने के बजाय भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और वंशवाद जैसे मुद्दों पर टीएमसी को निशाना बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या और बांग्लादेश के घुसपैठियों के मुद्दे पर भी टीएमसी को घेरेगी। इसके लिए पार्टी ने राज्य के सभी बूथों पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने का फैसला लिया है।

पीएम मोदी भी करेंगे रैलियाँ

बंगाल चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी भी राज्य में रैलियाँ कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव अभियान के तहत पीएम मोदी राज्य में 7 चुनावी रैलियाँ कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

School Holidays: पूरे दिसंबर स्कूल रहेंगे बंद! लंबी छुट्टी मिलने से बच्चों के हुए मज़े
राष्ट्रीय
School Holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Published on:

05 Dec 2025 08:20 am

Hindi News / National News / बीजेपी का ‘मिशन बंगाल’: ममता को हराने के लिए आज से शुरू होगा अभियान, एक महीने में होंगी 13,000 रैलियाँ

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.