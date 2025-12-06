‘देश में कभी नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद’, BJP नेता बोले- लाख मातम मना लें कोई फायदा नहीं…

दिलीप घोष ने कहा कि हुमांयू कबीर को ममता बनर्जी के साथ लड़ना है। राजनीति करनी है तो नई पार्टी बनाकर दमखम दिखाएं। वही ठीक होगा। भाजपा नेता ने बंगाल में अलग-अलग जगह गीता पाठ के आयोजन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "तीन साल से सामूहिक गीता पाठ का आयोजन बंगाल में हो रहा है। शुरुआत में कोलकाता में आयोजन हुआ, जिसमें तकरीबन एक लाख लोग आए। पिछले साल सिलीगुड़ी में आयोजन हुआ। इस बार 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। इस आयोजन का नेतृत्व साधु संत कर रहे हैं।"