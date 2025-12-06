‘देश में कभी नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद’, BJP नेता बोले- लाख मातम मना लें कोई फायदा नहीं…

दिलीप घोष (IANS)
भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। दिलीप घोष ने कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी। घोष ने कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी। अयोध्या में गिराए गए ढांचे पर दुख मनाना बेकार है, क्योंकि लंबे आंदोलन और बलिदानों के बाद उस जगह पर राम मंदिर बना है। जिसे पूरे देश को समर्थन मिला है।
भाजपा के पूर्व सांसद कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से देशवासी खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं बदली है। वे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ममता बनर्जी की भी यह आदत है। हुमांयू कबीर के बयान पर भाजपा नेता घोष ने कहा कि RSS, ममता बनर्जी को क्यों लेगा? उनमें ऐसी क्या काबिलियत है? अगर वह राइट-विंग पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, तो उन्हें एक नई पार्टी बनानी चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए।
दिलीप घोष ने कहा कि हुमांयू कबीर को ममता बनर्जी के साथ लड़ना है। राजनीति करनी है तो नई पार्टी बनाकर दमखम दिखाएं। वही ठीक होगा। भाजपा नेता ने बंगाल में अलग-अलग जगह गीता पाठ के आयोजन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "तीन साल से सामूहिक गीता पाठ का आयोजन बंगाल में हो रहा है। शुरुआत में कोलकाता में आयोजन हुआ, जिसमें तकरीबन एक लाख लोग आए। पिछले साल सिलीगुड़ी में आयोजन हुआ। इस बार 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। इस आयोजन का नेतृत्व साधु संत कर रहे हैं।"
