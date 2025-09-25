Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लेह हिंसा पर बीजेपी नेता ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कह दी ये बड़ी बात

leh violence: लेह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने शाह पर लद्दाख में शांति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

भारत

Ashib Khan

Sep 25, 2025

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा (Photo-IANS)

Ladakh Protest: लद्दाख के लेह शहर में बुधवार को हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस और CRPF के वाहन में आग लगा दी। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। बुधवार को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। लेह में हुई हिंसा के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

BJP ने शाह से मांगा इस्तीफा

लेह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे लद्दाख में शांति बनाए रखने में विफल रहे है।

लद्दाख का साथ देना चाहिए-केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख आंदोलन पर कहा कि आज वहां जो हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेज़ों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए?

‘अधिकार छीन रही बीजेपी’

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। 

लोगों की आवाज दबा रही बीजेपी-केजरीवाल

उन्होंने आगे कहा-  लदाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ़ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन भाजपा उनकी आवाज़ दबा रही है।बार बार वादा कर के भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के ख़िलाफ़ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लदाख की लड़ाई, कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है।

कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा निशाना

लेह हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा- जब भी कोई मुद्दा उठता है और BJP के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वे कांग्रेस को दोष देते हैं। लद्दाख के लोगों के पास पहले एक राज्य था और अब वे राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा मांग रहे हैं। वे लंबे समय से इसकी माँग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी व्यक्ति उनसे बात तक नहीं कर रहा है। इसके बजाय, सरकार अंतरराष्ट्रीय साज़िशों के आरोप लगाती है।

ये भी पढ़ें

‘लेह हिंसा में कांग्रेस का हाथ’, BJP के लगाए आरोपों पर क्या बोले सोनम वांगचुक
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 03:34 pm

Hindi News / National News / लेह हिंसा पर बीजेपी नेता ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कह दी ये बड़ी बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.