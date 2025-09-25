लेह हिंसा पर बीजेपी नेता ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कह दी ये बड़ी बात

लेह हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा- जब भी कोई मुद्दा उठता है और BJP के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वे कांग्रेस को दोष देते हैं। लद्दाख के लोगों के पास पहले एक राज्य था और अब वे राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा मांग रहे हैं। वे लंबे समय से इसकी माँग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी व्यक्ति उनसे बात तक नहीं कर रहा है। इसके बजाय, सरकार अंतरराष्ट्रीय साज़िशों के आरोप लगाती है।