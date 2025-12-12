खरमास के बाद मिल सकता है BJP को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन नामों पर है चर्चा तेज

यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री और महराजगंज से सांसद पंकज चौधरी और योगी सरकार में पशुपालन, दुग्ध विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह। पंकज चौधरी सात बार सांसद रह चुके हैं और पूर्वांचल में कुर्मी समुदाय के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूर्वांचल में एक मजबूत चेहरा चाहती है, और पंकज चौधरी इस उम्मीद पर खरे उतरते हैं। दूसरी तरफ, धर्मपाल सिंह पिछड़े वर्ग से आते हैं और आगरा क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है।