BJP National President: कितने करोड़ के मालिक हैं भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन? इतने चल रहे क्रिमिनल केस



नितिन नबीन फिलहाल बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक और नितीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। इस साल हुए विधनसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। नितिन नबीन पिछले तकरीबन 20 साल से विधायक चुने जा रहे हैं। चुनाव के दौरान जमा किये गए चुनावी हलफनामा के अनुसार नितिन नबीन और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है। हलफनामे के अनुसार, उनके पास कुल 91 लाख 80 हजार रुपये की चल संपत्ति है। वहीं, उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के नाम पर आवासीय मकान और अन्य जमीन दर्ज हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.47 करोड़ रुपये बताई गई है।