JDU ने BJP से गठबंधन तोड़ने का किया ऐलान, RJD के साथ है प्लान तैयार

सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में JDU ने BJP से गठबंधन तौड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने के बाद जेडीयू तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ सरकार बना सकती है। बीजेपी के सभी 16 मंत्रियों के आज ही इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और अब वो फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में हैं। इस बीच बीजेपी के सभी 16 मंत्री राजभवन जा कर अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। खबर है कि बीजेपी कोटे से मंत्री और डिप्टी सीएम इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं, सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने के लिए 12.30 बजे से 1 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है। संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर नीतीश कुमार कोई बड़ी घोषणा करेंगे।

BJP, JDU like party leaders silent Over resignation of Ministers, may the dice roll