‘INDIA ब्लॉक खत्म हो चुका है’, डीएमके के गठबंधन की बैठक में शामिल न होने पर भाजपा का वार

जहां बीजेपी लगातार INDIA गठबंधन को टूटता हुआ बता रही है, वहीं कई विपक्षी दलों ने इसे सामान्य राजनीतिक मतभेद करार दिया। शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि गठबंधन अभी भी मजबूत है और डीएमके को धैर्य रखना चाहिए था। एमडीएमके नेता दुरई वाइको ने भी कहा कि उनकी पार्टी अभी INDIA गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (JKNC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी 8 जून की बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार उभरते मतभेद विपक्षी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकजुटता महत्वपूर्ण मानी जा रही है।