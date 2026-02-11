जनसंघ नेता दीन दयाल की मुगलसराय रेलवे यार्ड में मिली थी लाश, लखनऊ से पटना के लिए ट्रेन से हुए थे रवाना

ट्रेन के लखनऊ स्टेशन पहुंचने पर दीन दयाल फर्स्ट कैटेगरी में सी कंपाट्रमेंट में अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेन लखनऊ रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई। देर रात ट्रेन जौनपुर पहुंची। यहां दीन दयाल के दोस्त महराज उनसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। दरअसल, दीन दयाल ने अपने सेवक के जरिए दोस्त महाराज को यात्रा के विषय में पहले से अवगत करा दिया था। जौनपुर से ट्रेन रवाना होने के बाद देर रात 1.40 बजे वाराणसी पहुंची। फिर 2:10 बजकर मुगलसराय पहुंची। यहां सियालदाह एक्सप्रेस की बोगी काटकर दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ी गई, क्योंकि सियालदाह एक्सप्रेस पटना नहीं जाती थी। यह प्रक्रिया लगभग 30-40 मिनट चली। 2:50 बजे ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। लेकिन दीन दयाल उपाध्याय ट्रेन में नहीं थे। 11 फरवरी 1968 की सुबह 3 बजे उनका शव ट्रेन की पटरियों पर मिला।