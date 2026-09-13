BRICS Summit से भारत को क्या मिला? कांग्रेस नेता ने उठाए चीन, गलवान और होर्मुज को लेकर सवाल

Congress: भारत में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के बाद असम कांग्रेस नेता अमीनुल इस्लाम ने केंद्र सरकार से सम्मेलन के ठोस नतीजों को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या बैठक में भारत-चीन संबंधों, 2020 के गलवान घाटी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर कोई ठोस चर्चा हुई। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में इस्लाम ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि BRICS Summit से भारत के राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस परिणाम सामने आया है या नहीं।