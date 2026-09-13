UCC को लेकर क्या है अमित शाह का बड़ा प्लान? एनडीए शासित राज्यों को लेकर गृह मंत्री का बड़ा दावा

Uniform Civil Code: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। शाह ने यह बात शहर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। गृह मंत्री ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी पहले ही लागू की जा चुकी है और उन्हें भरोसा है कि बाकी एनडीए शासित राज्यों में भी इसे 2029 से पहले लागू कर दिया जाएगा।