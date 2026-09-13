Bengal Murder: दूसरे लड़के से बात करती थी प्रेमिका, प्रेमी ने लड़की को दी दर्दनाक सजा, पुलिस ने रोकी बाइक तो खुला राज

पुलिस के अनुसार युवती और आरोपी एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। पढ़ाई के सिलसिले में दोनों पुरुलिया शहर के बाहरी इलाके में अलग-अलग मेस में रहते थे। दोनों के रिश्ते में कुछ समय से तनाव चल रहा था। पुलिस को शक है कि किसी दूसरे युवक के साथ युवती के संपर्क में होने की आशंका के चलते आरोपी ने यह कदम उठाया। मृतका के एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म की शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि, पुलिस ने इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। आरोपी को रविवार को पुरुलिया अदालत में पेश किया गया। बलरामपुर पुलिस ने 10 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने आरोपी को नौ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जाएगी।