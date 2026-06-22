भारतीय छात्रों के लिए कनाडा ने खोले दरवाजे, क्रिस्टोफर कूटर बोले- ‘टॉप यूनिवर्सिटी में आवेदन करने का यह सबसे अच्छा समय हैं’

क्रिस्टोफर कूटर ने कहा कि भारत में एक गलत धारणा बन गई है कि कनाडा ने विदेशी छात्रों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि भारत में एक तरह की गलतफहमी है कि कनाडा अपने दरवाजे बंद कर रहा है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि कनाडा ने कुछ साल पहले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर सीमा लगाई थी, लेकिन इसका कारण छात्रों को रोकना नहीं बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना था।