कनाडा की सबसे बड़ी चोरी: 3 साल में 400 किलो सोना गायब, सामने आया चंडीगढ़ से कनेक्शन

सबसे बड़ी गोल्ड चोरी
Canada Biggest Heist: कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरी का मामला अब 3 साल पुराना हो चुका है, लेकिन जांच में नई कड़ी जुड़ती जा रही है। अप्रैल 2023 में टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 400 किलोग्राम (लगभग 6,600 बार) .9999% शुद्ध सोना और $2.5 मिलियन विदेशी मुद्रा गायब हो गई थी। इसकी कुल कीमत $20 मिलियन (करीब 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा बताई जा रही है।
यह चोरी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से आए एयर कनाडा फ्लाइट के कार्गो से हुई। सोना ब्रिंक्स कंपनी द्वारा दो क्लाइंट्स के लिए लाया गया था। कार्गो को उतारकर एयरपोर्ट पर एक सुरक्षित जगह ले जाया गया, लेकिन अगले दिन सुबह गायब पाया गया। पुलिस ने इसे प्रोजेक्ट 24K नाम दिया और इसे कनाडा की सबसे बड़ी गोल्ड हाइस्ट बताया।
33 वर्षीय सिमरन प्रीत पनेसर, जो ब्रैम्पटन (कनाडा) का रहने वाला पूर्व एयर कनाडा मैनेजर था, इस चोरी में मुख्य आरोपी माना जा रहा है। पुलिस का आरोप है कि उसने एयरलाइन सिस्टम में घुसकर फ्लाइट की जानकारी ली और कार्गो को डायवर्ट करने में मदद की। वह और सह-आरोपी परंपाल सिद्धू एयरपोर्ट के वेयरहाउस में काम करते थे। चोरी के कुछ महीनों बाद पनेसर ने नौकरी छोड़ दी और कनाडा से फरार हो गया।
फरवरी 2025 में जांच में पता चला कि पनेसर चंडीगढ़ के बाहरी इलाके (मोहाली) में परिवार के साथ किराए के मकान में शांतिपूर्वक रह रहा था। उसकी पत्नी प्रीती पनेसर (पूर्व मिस इंडिया युगांडा, गायिका और अभिनेत्री) भी साथ थीं। 21 फरवरी 2025 को इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उसके मोहाली घर पर छापेमारी की, पूछताछ की और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला कि चोरी के पैसे हवाला के जरिए भारत लाए गए, जिनमें से 8.5 करोड़ रुपये से ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री और पत्नी की फिल्म प्रोडक्शन में लगाए गए।
पीयल रिजनल पुलिस ने अब तक 9 लोगों पर चार्ज लगाए हैं या वारंट जारी किए हैं, जिसमें 21 से ज्यादा आरोप हैं। 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हाल ही में 12 जनवरी 2026 को दुबई से आए अर्सलान चौधरी को टोरंटो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। दो आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें पनेसर प्रमुख है। कनाडा ने भारत सरकार से पनेसर के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। पुलिस का मानना है कि सोने का बड़ा हिस्सा दुबई या भारत में पिघलाकर बेच दिया गया।
पीयल पुलिस के डिटेक्टिव सर्जेंट माइक मैविटी ने कहा, हम मानते हैं कि सोना जल्दी ही विदेश भेज दिया गया… दुबई या भारत जैसे बाजारों में जहां सीरियल नंबर वाले सोने को भी पिघलाकर मान्यता दी जाती है। यह मामला भारत-कनाडा के बीच प्रत्यर्पण और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को नई दिशा दे रहा है। जांच जारी है और जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद है।
