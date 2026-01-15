कनाडा की सबसे बड़ी चोरी: 3 साल में 400 किलो सोना गायब, सामने आया चंडीगढ़ से कनेक्शन

फरवरी 2025 में जांच में पता चला कि पनेसर चंडीगढ़ के बाहरी इलाके (मोहाली) में परिवार के साथ किराए के मकान में शांतिपूर्वक रह रहा था। उसकी पत्नी प्रीती पनेसर (पूर्व मिस इंडिया युगांडा, गायिका और अभिनेत्री) भी साथ थीं। 21 फरवरी 2025 को इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उसके मोहाली घर पर छापेमारी की, पूछताछ की और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला कि चोरी के पैसे हवाला के जरिए भारत लाए गए, जिनमें से 8.5 करोड़ रुपये से ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री और पत्नी की फिल्म प्रोडक्शन में लगाए गए।