ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर केंद्र का राज्यों को निर्देश, जरूरत पड़े तो लगाएं नाइट कर्फ्यू, शादी पार्टियों पर भी लगाइए पाबंदियां

Published: December 22, 2021 12:15:58 am

नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनियाभर में खौफ का माहौल है। भारत में भी यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। अब तक यह वेरिएंट देश के 14 राज्यों में फैल चुका है। वहीं हर रोज देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही भारत में नए वेरिएंट के मामले 220 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के कहर को लेकर भारत सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर जरूरत महसूस हो रही है तो नाइट कर्फ्यू लगाइए। या फिर वॉर रूम एक्टिव करें। कैसे भी करके ओमिक्रॉन को देश में फैलने से रोकना है। सरकार ने कहा कि नया वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है, ऐसे में इस वेरिएंट को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है।

Center directs the states to impose night curfew due to omicron