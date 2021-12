ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र की राज्यों को सलाह, डेल्टा की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है ओमिक्रॉन, रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जरूरी

कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, केंद्र ने कहा कि ओमिक्रॉन पहले पाए गए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में हमें रोकथाम के लिए युद्धस्तर पर तैयारी करने की जरूरत है।

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनियाभर में खौफ है। कुछ ही दिनों में यह वेरिएंट कई देशों में फैल चुका है। वहीं भारत में भी यह वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी सतर्क है और राज्यों को भी सावधान रहने की सलाह दे रहा है। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, केंद्र ने कहा कि ओमिक्रॉन पहले पाए गए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में हमें रोकथाम के लिए युद्धस्तर पर तैयारी करने की जरूरत है।

center warns states omicron is 3 times more infectious than delta