चंडीगढ़ MMS केस: आरोपी लड़की को छात्राओं ने रंगे हाथ पकड़ा, जानिए किस शख्स को भेजती थी वीडियो? FIR दर्ज

मोहाली में एक निजी यूनिवर्सिटी में गल्र्स हॉस्टल की 60 छात्राओं के नहाते वक्त का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इस मामले में हॉस्टल की ही एक छात्रा पर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की को छात्राओं ने रंगे हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा कि हमने आपको वीडियो बनाते हुए देखा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिरकार उस छात्रा ने ऐसा क्यों किया।





#WATCH | It's a matter of a video being shot by a girl student & circulated. FIR has been registered in the matter & accused is arrested. No death reported related to this incident. As per medical records, no attempt (to commit suicide) is reported: SSP Mohali Vivek Soni pic.twitter.com/pkeL70MYP8