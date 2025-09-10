स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 : इंदौर और उदयपुर को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, 11 शहरों को पुरस्कार

श्रेणी-1 (10 लाख से अधिक आबादी) में इंदौर ने 200 में से पूरे 200 अंक पाकर पहला स्थान हासिल किया और 1.5 करोड़ का पुरस्कार जीता। इंदौर ने 16 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 120 इलेक्ट्रिक व 150 सीएनजी बसें सार्वजनिक परिवहन में शामिल कीं। जबलपुर को 199 अंक और दूसरा स्थान मिला, जबकि आगरा और सूरत तीसरे स्थान पर रहे।