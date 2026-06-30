Coal Pollution Impact: कोयला बिजलीघरों का धुआं बन रहा सोलर एनर्जी का दुश्मन, रिपोर्ट में भारत को सबसे बड़ा झटका

Solar Energy: कोयले से चलने वाले बिजलीघरों का धुआं सिर्फ हवा को प्रदूषित नहीं कर रहा, बल्कि सौर ऊर्जा प्लांटों की बिजली बनाने की क्षमता भी कम कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) की रिपोर्ट के अनुसार, कोल आधारित पावर प्लांटों से निकलने वाला धुआं और धूल के बेहद महीन कण सूरज की रोशनी को कमजोर कर देते हैं। इससे सोलर पैनलों तक कम धूप पहुंचती है और बिजली उत्पादन घट जाता है। इसकी वजह से सिर्फ उत्तर भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को औसतन 20% तक नुकसान हो रहा है। पूरे देश में यह नुकसान करीब 9.6 % है।