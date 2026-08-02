Coimbatore road accident: कोयंबटूर में एनएच-83 पर खड़ी पानी की टंकी गाड़ी से कार की टक्कर, पांच लोगों की मौत

तमिलनाडु के कोयंबटूर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां दोपहर 1 बजे के आसपास NH-83 एक भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक मारुति सेलेरियो कार से कही जां रहे थे। उसी समय उनकी कार सड़क के बीच में पौधों को पानी देने के लिए खड़ी पानी की टंकी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार सभी पांचों लोगों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।