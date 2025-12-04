अचानक पलटेगा मौसम: पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में शीतलहर, IMD ने किया अलर्ट जारी

मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार, अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा और शीतलहर व घने कोहरे की स्थिति दिखेगी। IMD ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। जो ऊपरी हवा में चक्रवाती प्रसार के रूप में बना हुआ है। इसके अलावा मध्य स्तरों में भी हवाओं का एक ट्रफ मौजूद है। इसके कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। IMD ने कहा कि इसका असर खासकर हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इससे कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना बन रही है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंडी हवा की वजह से शीतलहर की स्थिति है।