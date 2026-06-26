कांग्रेस आलाकमान का बड़ा फैसला: संजय दत्त को हरियाणा, लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को मिली यूपी की कमान

हरियाणा में हुई यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस राज्य में अपने बेहतर प्रदर्शन को और मजबूत करना चाहती है और भाजपा के खिलाफ भविष्य के चुनावी मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाना चाहती है। हाल के वर्षों में पार्टी राज्य में एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में उभरी है और हरियाणा को उन कुछ उत्तरी राज्यों में से एक मानती है जहां उसे सत्ता में वापसी की वास्तविक संभावनाएं नजर आती हैं।