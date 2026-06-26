26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस आलाकमान का बड़ा फैसला: संजय दत्त को हरियाणा, लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को मिली यूपी की कमान

कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से नए AICC राज्य प्रभारी नियुक्त किए हैं। संजय दत्त को हरियाणा, लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jun 26, 2026

Rajendra Pal Gautam Lalji Desai

राजेंद्र पाल गौतम और लालजी देसाई

Congress Appoints New AICC State Incharges: कांग्रेस ने शुक्रवार को पार्टी नेतृत्व द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फेरबदल में वरिष्ठ नेता संजय दत्त को हरियाणा के लिए एआईसीसी का नया प्रभारी नियुक्त किया। संजय दत्त को बीके हरिप्रसाद के स्थान पर नियुक्त किया गया है। संजय दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

ओडिशा और यूपी में भी किया गया फेरबदल

इसी प्रक्रिया के तहत, पार्टी ने अजय कुमार लल्लू की जगह लालजी देसाई को ओडिशा के लिए एआईसीसी प्रभारी और राजेंद्र पाल गौतम को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के लिए नया प्रभारी नामित किया। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इन नियुक्तियों की घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इन परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है।

पार्टी ने निवर्तमान प्रभारी हरिप्रसाद, लल्लू और अजय राय को उनके पदों से मुक्त कर दिया और संगठन में उनके योगदान की सराहना की।

हरियाणा में क्यों किया गया बदलाव

हरियाणा में हुई यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस राज्य में अपने बेहतर प्रदर्शन को और मजबूत करना चाहती है और भाजपा के खिलाफ भविष्य के चुनावी मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाना चाहती है। हाल के वर्षों में पार्टी राज्य में एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में उभरी है और हरियाणा को उन कुछ उत्तरी राज्यों में से एक मानती है जहां उसे सत्ता में वापसी की वास्तविक संभावनाएं नजर आती हैं।

खोई हुई जमीन फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष

ओडिशा और उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों को कांग्रेस द्वारा अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और उन राज्यों में अपनी राजनीतिक किस्मत को पुनर्जीवित करने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है जहां उसे खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

आपको बता दें कि यूपी में एआईसीसी के नए प्रभारी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से संबंधित मामलों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस योगी सरकार से जवाब मांग रही है।

‘वह पार्टी और पर्यटन के नेता’, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के दो साल पूरे, BJP ने विदेश यात्राओं पर कसा तंज

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jun 2026 09:50 pm

Published on:

26 Jun 2026 09:21 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस आलाकमान का बड़ा फैसला: संजय दत्त को हरियाणा, लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को मिली यूपी की कमान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केतन हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा: सबूत मिटाने के लिए कत्ल से पहले और बाद में रिसाइकल बिन से डिलीट की गई थी मोबाइल चैट

Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Chetan Chaudhary, Siya Goyal Deleted Chats, Pune Murder Case, Lohagad Fort Murder, Ketan Agarwal News, Pune Crime News,
राष्ट्रीय

सिया गोयल के वकील का दावा, पहले दुर्घटना का मामला, बाद में हत्या का एंगल, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं हैं

Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Pooja Goyal Statement, Pune Murder Case, Lohagad Fort Murder, Chetan Chaudhary, Ketan Murder News, Pune Crime News, Siya Goyal Mother, Ketan Agarwal News,
राष्ट्रीय

आखिर राम मंदिर के खजाने में कैसे लगती रही सेंध? सीक्रेट कैमरे से लेकर शौचालय तक, SIT रिपोर्ट में क्या-क्या सामने आया?

Ram Mandir Donation Row
राष्ट्रीय

केतन हत्याकांड: ‘अग्रवाल परिवार’ सिया को बहुत मानता था, बेटी से उठ गया मां पूजा गोयल का भरोसा

Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Pooja Goyal Statement, Pune Murder Case, Lohagad Fort Murder, Chetan Chaudhary, Ketan Murder News, Pune Crime News, Siya Goyal Mother, Ketan Agarwal News,
राष्ट्रीय

CM भगवंत मान के ‘मास्क’ वाले दावे पर जगमन समरा का पलटवार, बोले- अगर कहानी सच है, तो सबूत पेश करे

Bhagwant Mann
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.