अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर, कांग्रेस ने बताई वजह

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Photo: IANS)
No Confidence Motion: विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। स्पीकर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK जैसे दलों के करीब 118 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के नोटिस पर साइन किए हैं। यह नोटिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने देने के आरोप में लाया जा रहा है। हालांकि इस नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया है।
अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किया, इस पर पार्टी ने वजह बताई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक स्पीकर को पद से हटाने के नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष का साइन करना संसदीय लोकतंत्र में सही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
आपको बता दें कि लोकसभा के महासचिव को नोटिस सौंप दिया गया है। इसके बाद ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्यवाही के संचालन से अलग कर लिया है। मंगलवार को वह सदन की कार्यवाही का संचालन करने आसन पर नहीं आए है।
नोटिस में विपक्ष ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही खुलेआम पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाने और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को बार-बार बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया। अपने आरोप को साबित करने के लिए प्रस्ताव में कई उदाहरणों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि 2 फरवरी को राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संबोधन पूरा नहीं करने दिया गया। 3 फरवरी को आठ विपक्षी सांसदों को बजट सेशन के बाकी समय के लिए मनमाने ढंग से सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बारे में नोटिस में दावा किया गया कि यह सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सजा देने जैसा है।
पत्र में विपक्ष ने 4 फरवरी की एक घटना का भी जिक्र किया, जब विपक्षी सदस्यों के बार-बार कहने के बावजूद, एक भाजपा सांसद को कथित तौर पर चेयर से बिना किसी डांट के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर पूरी तरह से आपत्तिजनक और निजी हमले करने की इजाजत दी गई थी और संबंधित सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
