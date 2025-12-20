20 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

शीतकालीन सत्र खत्म होते ही कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 बिल की बात हुई थी पांच ही क्यों पेश किए?

मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान हमें बताया गया कि 14 विधेयक पेश होंगे, जिसमें से दो औपचारिकता हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 20, 2025

parliament winter session, jairam ramesh, congress news,

जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा (Photo-IANS)

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। शीतकालीन सत्र के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शीतकालीन सत्र को प्रदूषणकालीन सत्र करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें सर्वदलीय बैठक में 12 विधेयक की जानकारी दी गई थी, लेकिन सत्र के दौरान उनमें से पांच विधेयक सदन में आए ही नहीं।

कांग्रेस नेता ने क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 30 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। बैठक में विपक्ष सदन में जो मुद्दे उठाना चाहती है, वह सामने लाती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार जो विधेयक पारित करना चाहती है, उसकी जानकारी विपक्ष को दी जाती है। 

‘पांच विधेयक सत्र में नहीं आए’

मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान हमें बताया गया कि 14 विधेयक पेश होंगे, जिसमें से दो औपचारिकता हैं। बैठक में हमें 12 विधेयक की जानकारी दी गई, जिसमें से पांच तो सदन में आए ही नहीं। 

राजनाथ सिंह को लेकर कही ये बात

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जब विधेयक आने ही नहीं था, तो हमें जानकारी क्यों दी गई? जयराम रमेश ने कहा कि मैंने रक्षा मंत्री से कहा था कि हमारा अनुभव ये रहा है कि हर सत्र के समाप्त होने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल निकालते हैं; इस बार क्या निकालेंगे? तब वो हंसे थे।

मनरेगा का नाम बदलने पर कही ये बात

कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर मजदूरों से उनके अधिकार छीन रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होने वाली है, जिसमें हम इस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाएंगे। हम जनता को बताएंगे कि किस तरह से उनका कानूनी हक छीना गया है। यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है; हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।

‘यह सेशन सबसे छोटा रहा’

जयराम रमेश ने कहा कि यह 15 दिन का सेशन था। पिछले कुछ सालों में यह सबसे छोटा सेशन है। हर साल शीतकालीन सत्र होता है; वह 21 से 28 दिन तक चलता है, लेकिन इस बार केवल 15 दिन का हुआ। 

'अमित शाह जाहिलों की फौज के सरदार', कांग्रेस के इस बड़े नेता ने दिया विवादित बयान
राष्ट्रीय
अमित शाह को लेकर कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान

Updated on:

20 Dec 2025 02:56 pm

Published on:

20 Dec 2025 02:55 pm

Hindi News / National News / शीतकालीन सत्र खत्म होते ही कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 बिल की बात हुई थी पांच ही क्यों पेश किए?

