शीतकालीन सत्र खत्म होते ही कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 बिल की बात हुई थी पांच ही क्यों पेश किए?

कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर मजदूरों से उनके अधिकार छीन रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक होने वाली है, जिसमें हम इस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाएंगे। हम जनता को बताएंगे कि किस तरह से उनका कानूनी हक छीना गया है। यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है; हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।