राष्ट्रीय

खरगे को अध्यक्ष पद से हटाने की सलाह पर कांग्रेस ने निकाला तो भड़के मुस्लिम नेता, बोले- राहुल ने ही कहा था डरो मत

पूर्व विधायक मोहम्मद मुकिम ने कहा- राहुल गांधी ने सच बोलने के लिए कहा था। मैंने सच कहा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 15, 2025

Mohammed Moquim, Congress News,

कांग्रेस से निकालने पर भड़के पूर्व विधायक मोहम्मद मुकिम (Photo-IANS)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाराबती कटक विधानसभा से पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस से निकालने के बाद मुकिम की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सच बोलने के लिए कहा था। मैंने सच कहा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया। मुकिम ने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लेकर एक पत्र लिखा था। 

क्या बोले मोहम्मद मुकिम?

समाचार एजेंसी से बात करते हुए पूर्व विधायक मोहम्मद मुकिम ने कहा कि हाल ही में जानकारी मिली है कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मैंने जो भी कदम उठाया, वह पूरी सोच-समझ और पार्टी के हित में उठाया था। हम एक बहुत बड़ी पार्टी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर राज्य में आम लोगों से प्रभावी रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं।

‘पत्र में ईमानदारी से सच्चाई रखी’

उन्होंने आगे कहा कि चुनावों में लगातार हार मिल रही है और पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। जब हाईकमान से सीधे संवाद संभव नहीं हो पाया, तो मैंने अपनी बात एक पत्र के माध्यम से सोनिया जी तक पहुंचाई। उस पत्र में मैंने न तो किसी पर आरोप लगाए और न ही कोई विवाद खड़ा किया, बल्कि पूरी ईमानदारी से सच्चाई रखी और पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए।

‘सच बोलने की उठाई कीमत’

बाद में जब यह बात मीडिया में आई और मुझसे सवाल पूछे गए, तो मैंने सच छिपाने के बजाय वही कहा जो मैंने पहले ही लिखा था। राहुल गांधी स्वयं कहते हैं—‘डरो मत’। उसी भावना के तहत मैंने पार्टी नेतृत्व के सामने सच रखा। लेकिन दुर्भाग्यवश, सच बोलने और सुधार की बात करने की कीमत मुझे पार्टी से निकाले जाने के रूप में चुकानी पड़ी।

सोनिया गांधी को पत्र में क्या लिखा था?

पूर्व विधायक मोहम्मद मुकिम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस के मौजूदा दौर पर चिंता जताई थी। साथ ही उन्होंने चुनावी असफलताओं से निपटने के लिए लीडरशिप में बदलाव की मांग की। 

इसके अलावा, नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की अपमानजनक हार के बाद दास को ओपीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाया गया था। इसके अलावा, मोकिम ने खरगे की बढ़ती उम्र की ओर भी इशारा किया था।

समर्थकों से लेंगे सलाह

कांग्रेस से निकाले जाने के बारे में मोहम्मद मुकिम ने कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मेरे खिलाफ एक्शन लेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वे अपने भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने से पहले अपने समर्थकों से परामर्श करेंगे।

Hindi News / National News / खरगे को अध्यक्ष पद से हटाने की सलाह पर कांग्रेस ने निकाला तो भड़के मुस्लिम नेता, बोले- राहुल ने ही कहा था डरो मत

