कांग्रेस ने विजय संग बातचीत से किया इनकार, कहा- DMK संग गठबंधन है मजबूत

तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। एक्टर विजय अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम बनाकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वह पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में लड़ाई DMK वर्सेज TVK हो जाए। एक्टर विजय और उनकी पार्टी AIADMK को पीछे छोड़ने के लिए पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। AIADMK प्रमुख EPS को मात देने के लिए वह OPS और टीटी दिनाकरन को अपनी साथ जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी बीच ये चर्चा सामने आई थी कि कांग्रेस का एक धरा TVK संग गठजोड़ करने में इच्छुक है। सियासी गलियारे में यह बात आंधी की तरह उड़ी। इसके बाद तमिलनाडु कांग्रेस को बयान जारी करना पड़ा।