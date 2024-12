डॉ. मनमोहन सिंह को दिया जाए ‘भारत रत्न’, कांग्रेस ने उठाई मांग

Dr. Manmohan Singh should be given Bharat Ratna: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को राजकीय सम्मान से दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया।

नई दिल्ली•Dec 28, 2024 / 02:52 pm• Shaitan Prajapat

Dr. Manmohan Singh should be given Bharat Ratna: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को राजकीय सम्मान से दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सहित कई नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को उन्हें एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया, जिन्होंने भारत को वित्तीय संकट से बाहर निकाला और उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए समर्पित स्थल आवंटित नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना की। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है।