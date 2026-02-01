पश्चिम बंगाल में BJP की राह पर कांग्रेस, बजट सत्र के बीच कर दिया बड़ा ऐलान, CM ममता की बढ़ सकती है टेंशन!

उधर, भाजपा भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के घर पर पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ एक रणनीतिक मीटिंग की, जिसमें संगठनात्मक मामलों और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा की गई।