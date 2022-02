Corona in India : देश में कोरोना की भयावह स्थिति, 24 घंटे में 1733 की मौत, 1.61 लाख नए केस

संक्रमण दर 9.26 फीसदी

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे की अवधि में 2 लाख 81 लाख 109 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं, डेली पाजिटिविटी रेट भी घटकर 9.26% पहुंच गया है। अब तक कोरोना से 3 करोड़ 95 लाख 11 हजार 307 लोग ठीक हो चुके हैं।





India reports 1,61,386 fresh COVID cases and 2,81,109 recoveries in the last 24 hours



Active cases: 16,21,603

Total recoveries: 3,95,11,307

Daily positivity rate: 9.26%



Total vaccination: 167.29 crore pic.twitter.com/QD2jptRtG4