दिल्ली के स्कूल में भी कोरोना की एंट्री, स्टूडेंट और टीचर निकले पॉजिटिव

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर कोविड-19 डरा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर इन दिनों स्कूलों में दिखाई दे रहा है। टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। यही वजह है कि स्कूलों को दोबारा बंद किया जा रहा है।

देश में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में गिरावट के बाद अब एक बार फिर डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना की चौथी लहर की आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्कूलों में कोरोना का कहर देखने को मिला है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आस-पास के स्कूलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। स्टूडेंट्स के साथ-साथ टीचर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसके बाद स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है।

